أمير الباحة يوجه بتقصي الحقيقة بعد منع دخول الإعلاميين أمس

إبراهيم الزهراني(صدى):

أصدر حسام بن سعود، أمير منطقه الباحة، توجيهات بتقصي الحقيقة واتخاذ ما يلزم بخصوص واقعة منع دخول الإعلاميين حفل انطلاقة ” صيف الباحة ” مساء أمس، بالإضافة لتخصيص ميدان لهم خلال الاحتفالات والأنشطة الاجتماعية؛ وذلك بعد أن أعرب عدد من الإعلامين عن استيائهم من عدم تمكينهم من دخول حفل صيف الباحة مساء أمس.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عقاب اللويحق، وكيل إمارة الباحة، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ‏أمير المنطقه يوجّه بأن الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية، سيخصص فيها ميدان للإعلاميين؛ ليؤدوا فيه رسالتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم ” .

مستكملاً: ” ينبغي أن ندرك ذلك جميعًا، وأن نكون عونا لهم على أداء رسالتهم لا عائقًا يحول دون تحقيق ذلك، وإن حدث شيء من هذا القبيل مساء أمس، فسيتم تقصي الحقيقة واتخاذ المناسب ” .