مروان خورى يكشف سبب رفضه التعامل مع إليسا مجددا

أماني الغامدي(صدى):

أكد الفنان اللبناني مروان خورى ، خلال مؤتمر صحفي أٌقيم قبل حفله ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب ، أنه لا يفكر في التعامل مع الفنانة اللبنانية إليسا مرة أخرى، بعد أغنيتهما ” لو ” التي تسببت في مشكلات كثيرة بينهما.

وقال خوري ، أنه لن يتعامل مع الفنانة اللبنانية مرة أخرى لعدم وجود توافق في الطباع بينهما، واختلافهما المستمر في وجهات النظر.

يذكر أن هناك خلافًا نشب بين الفنان مروان خوري والفنانة إليسا بسبب أغنية ” لو ” التي جمعتهما، وحينها رفض كلٌّ منهما أن يضم الأغنية لألبومه، كما رفض الثنائي تسلم جائزة الأغنية في حفل الـ ” موريكس دور ” .