وظائف شاغرة للرجال لدى ” طيران أديل “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للرجال؛ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من أمس الأحد ويستمر حتى 24 سبتمبر 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأَضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مخطط مركز مراقبة الصيانة.

– مهندس مركز مراقبة الصيانة.

– مدير خدمات المطار.

كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي هنا