سعود القحطاني لـ ” مذيع bein ” : التنديد بالقرصنة واجب

عادل الحربي (صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الاثنين، على تنديد قنوات bein بقرصنة بثها لمباريات كأس العالم 2018.

ورد ” القحطاني ” على تغريدة مذيع قناة bein المنددة بالقرصنة، قائلًا ” رغم خلافي مع تنظيم الحمدين إلا انني اتفق مع المعلق.. التنديد بالقرصنة واجب ” .

وأكد ” القحطاني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يجب التوجه إلى الاستثمار التقني عاجلًا لإيقاف هذه القرصنة المخجلة والمرفوضة لحماية الحقوق الأصلية لأصحابها بدلًا من إهدارها بالإرهاب والتدخل بشؤون الدول الأخرى.