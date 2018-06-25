سعود القحطاني لـ ” مذيع bein ” : التنديد بالقرصنة واجب
علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الاثنين، على تنديد قنوات bein بقرصنة بثها لمباريات كأس العالم 2018.
ورد ” القحطاني ” على تغريدة مذيع قناة bein المنددة بالقرصنة، قائلًا ” رغم خلافي مع تنظيم الحمدين إلا انني اتفق مع المعلق.. التنديد بالقرصنة واجب ” .
وأكد ” القحطاني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يجب التوجه إلى الاستثمار التقني عاجلًا لإيقاف هذه القرصنة المخجلة والمرفوضة لحماية الحقوق الأصلية لأصحابها بدلًا من إهدارها بالإرهاب والتدخل بشؤون الدول الأخرى.
طلال[ عدد التعليقات: 1328 ] نشر منذ 57 دقيقة
مع اني كنت اؤيد قرصنة كوبا بسبب ان قطر
تعطي الاسرائيليين البث مجانا بينما
العرب ب٥٠٠ دولار
لكن بعد رأي حكومتنا الرشيده محاربة القرصنه
فاني معها قلبا و قالبا
وفق الله قادتنا ومستشاريهم
ماجد[ عدد التعليقات: 1241 ] نشر منذ 55 دقيقة
فشل #تنظيم_الحمدين في حماية حقوق مشتركيه بعد ان استطاعت الشركة الكوبية الوصول لأغلب الدول العربية التي كانت الشعوب فيها تأمل الحصول على حقوق النقل بالمجان أسوة بدول أخرى كإسرائيل وتركيا وإيران .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 54 دقيقة
الخزي والذل والعار وهم يقابلون أسر الشهداء من الجنود القطريين اللذين كانو في صفوف التحالف ضد الحوثي
اذا حاكمهم عاق ابوه وجاب الصهاينه يدنسون ارضه تتوقعون يكون عنده كرامة وشهامة وهو يدعم اللي قتلوا جنوده.
عمار[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 54 دقيقة
#تنظيم_الحمدين رمز للخسه والنذاله وانعدام الكرامة.