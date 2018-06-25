الصراع يحتدم بين ريال مدريد وميلان لضم المكسيكي هيريرا

نواف السالم(صدى):

احتدمت المنافسة بين نادي ريال مدريد ونادي ميلان من أجل كسب خدمات اللاعب المكسيكي هيكتور هيريرا، صاحب الـ28 عامًا لتدعيم وسط الفريق في الموسم المقبل.

ويلعب هيريرا في صفوف نادي بورتو في الدوري البرتغالي؛ حيث تمكن من لفت انتباه المدرب لوبيتيغي عقب المستوى المميز الذي قدمه في كأس العالم في روسيا هذا الصيف؛ ومن المحتمل ألا تأخذ العملية وقتًا طويلًا.

وتعد العلاقة بين الناديين ممتازة؛ حيث سبق أن تمت صفقات بينهما (بيبي و كاسيميرو و دانيلو) بجانب تبقي عام واحد على عقد اللاعب؛ فيما تدرب من قبل تحت قيادة لوبيتيغي مدرب ريال مدريد الحالي، في صفوف بورتو.