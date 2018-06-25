” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على عسير
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، انذارًا لأهالي منطقة عسير ” ظهران الجنوب، الربوعة، الواديين ” والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة ستبدأ اليوم الاثنين الموافق 25/6/2018 بدءً من الساعة 14.00 مساءً إلى الساعة 21.00 مساءً من نفس اليوم.
طلال[ عدد التعليقات: 1317 ] نشر منذ 48 دقيقة
اللهم ارزقنا خيرها وخير مافيها واكفينا شرها وشرها وشر مافيها
خديجه[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 48 دقيقة
اللهم استرها علينا وعلي الجميع ياارب 🙌
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29894 ] نشر منذ 5 دقائق
يارب ترزقنا رضاك ورحمة سماك علينا غيوم تجنن