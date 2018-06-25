” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على عسير

أبها(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، انذارًا لأهالي منطقة عسير ” ظهران الجنوب، الربوعة، الواديين ” والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة ستبدأ اليوم الاثنين الموافق 25/6/2018 بدءً من الساعة 14.00 مساءً إلى الساعة 21.00 مساءً من نفس اليوم.