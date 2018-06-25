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” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على عسير

” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على عسير
أبها(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، انذارًا لأهالي منطقة عسير ” ظهران الجنوب، الربوعة، الواديين ” والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة ستبدأ اليوم الاثنين الموافق 25/6/2018 بدءً من الساعة 14.00 مساءً إلى الساعة 21.00 مساءً من نفس اليوم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1317 ] نشر منذ 48 دقيقة

اللهم ارزقنا خيرها وخير مافيها واكفينا شرها وشرها وشر مافيها

[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 48 دقيقة

اللهم استرها علينا وعلي الجميع ياارب⁦ ⁩🙌

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