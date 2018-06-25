هاتف بـ ” شاشتين ” من سامسونج

أماني الغامدي(صدى):

كشفت شركة ” سامسونج ” عن استعدادها لإطلاق هاتف جديد يعد ثورة في عالم التكنولوجيا والاتصالات؛ حيث يحتوي على شاشات مزدوجة، ويتكون من قطعة واحدة.

وجاءت أول إشارة إلى هذا الهاتف عبر براءة اختراع حصلت عليها الشركة، ويوجد بالجهاز شاشة أمامية من دون حواف، ليكون مشابهًا لهاتف iPhone X.

وذكرت تسريبات أن الجزء العلوي في الخلف يأخذ تصميمًا آخرًا؛ حيث أن الشاشة الثانية تضع الكاميرا الخلفية وإعداد الفلاش في أعلى الزاوية اليسرى؛ كما يعد هذا الجهاز الذكي قابل للطي.