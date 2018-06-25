كاديلاك XT5 موديل 2019 تكتسب مميزات سلامة وترتفع أسعارها

متابعات(صدى):

أعلنت كاديلاك رسميا عن تفاصيل XT5 موديل 2019 بالولايات المتحدة، لتطبق زيادة بأسعارها مقارنة بالعام الماضي.

حيث سيبدأ سعر الكروس أوفر من 42,690$ (160,100 ريال) ما يعني زيادة بقدر 1,100$ (4,125 ريال) مقارنة بموديل 2018، في حين أن فئة الفخامة يرتفع سعرها 1,900$ (7,125 ريال) إلى 49,490$ (185,600 ريال)، فئة الفخامة بريميوم تكلف 55,190$ (207,000 ريال) بارتفاع 1,100$ (4,125 ريال)، أما الفئة الأعلى XT5 بلاتينوم فقد زادت 2,500$ (9,375 ريال) لتصل إلى 66,890$ (250,850 ريال).

تأتي الزيادة لاكتساب XT5 مميزات سلامة بشكل قياسي دون رسوم إضافية مثل تنبيه السائق عند تشتته عبر مراقبة ردود فعله، وهي إضافة كانت قيمتها سابقا 770$ (2,900 ريال) وذلك في فئة الفخامة.

فئة XT5 بلاتينوم تأتي أيضا بحزمة متطورة لمساعدة السائق بينها مثبت سرعة متكيّف، مكابح أمامية وخلفية أوتوماتيكية للطوارئ، مساعد الركن وغيره، وقد كانت سابقا تكلف 1,595$ (6,000 ريال) إضافية.

وأخيرا، رفع الأسعار هدف كاديلاك الأول منه هو زيادة الفجوة بين أسعار أعلى فئة XT4 وأقل فئة XT5، حيث أن أعلى فئة XT4 دون الخيارات الإضافية سعرها 42,790$ (160,450 ريال)، أعلى 1,200$ (4,500 ريال) مقارنة بأقل فئة XT5، لكن مع تغييرات موديل 2019 فقد أصبحت XT5 2019 سعرها أعلى بقدر 100$ (375 ريال).