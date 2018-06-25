” الربيعة ” يكشف تفاصيل المشروع الوطني ” مسام “

نايف السالم(صدى):

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الاثنين، عن المشروع الوطني ” مسام ” ، بحضور الأمراء وكبار المسئولين والدبلوماسيين وممثلى المنظمات الدولية والأممية.

وأكد المشرف على مركز الملك سلمان الدكتور عبدالله الربيعة، أن المملكة دأبت على مد يد العون وجسور الدعم للدول الشقيقة، حيث قدم المركز أكثر من 162 مشروعًا بتكلفة تجاوزت الـ1.6 مليار دولار في مختلف دول العالم.

وقال ” الربيعة ” خلال المؤتمر الصحفي مع وزير خارجية اليمن: ” المملكة تتقدم اليوم بمبادرة إنسانية من خلال مركز الملك سلمان_للإغاثة، تتمثل في المشروع السعودي لنزع الألغام مسام “.

وأوضح ” الربيعة ” أن المملكة قدمت مساعدات لليمن خلال السنوات الثلاث الماضية بقيمة تجاوزت 11 مليار دولار، تنوعت بين مساعدات إنسانية وأخرى لدعم اللاجئين، ومساعدات تنموية لدعم الاقتصاد والبنك المركزي اليمني.

كما أوضح أنه تم حصر أكثر من 600 ألف لغم في جميع المناطق التي تم تحريرها من مليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، بينهم 130 ألف لغم بحري مضاد للزوارق والسفن، بتكلفة 40 مليون دولار.

وأشار إلى أن المركز قام بتوفير العلاج والتأهيل اللازم لعدد كبير من المصابين الذين تراوحت أعماهم ما بين 12 و 72 عاماً، حيث بلغ عدد المصابين الذين تلقوا علاج في مركز الأطراف بمأرب خلال المرحلتين الأولى والثانية 11 سيدة، و12 طفلاً و346 رجلاً، حيث لازالت المرحلة الثانية مستمرة إلى هذا اليوم.

يُذكر أن مشروع ” مسام ” هو مشروع إنساني يسعى إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإيرانية بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية ومساعدة الشعب اليمني على التغلب على المآسي الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام.