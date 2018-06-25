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بالفيديو.. امرأة تلقن رجلا درسا قاسيا

بالفيديو.. امرأة تلقن رجلا درسا قاسيا
واشنطن(صدى):

اعتدت امرأة على رجل بالضرب المبرح أمام منزلها بالولايات المتحدة الأمريكية .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، امرأة تتشاجر مع رجل وانهالت عليه بالضرب المبرح واللكمات، وراحت تبوخه وعندما ابتعدت عنه فر هاربا من المكان على الفور ، فيما لم يتم التعليق عن سبب الاعتداء .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 48986 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههه ,,

,, لابد انه مزعلها ,,

[ عدد التعليقات: 17673 ] نشر منذ 53 دقيقة

من نفس الفصيل ومختلفين على المروانه

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