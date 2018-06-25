بالفيديو.. امرأة تلقن رجلا درسا قاسيا

واشنطن(صدى):

اعتدت امرأة على رجل بالضرب المبرح أمام منزلها بالولايات المتحدة الأمريكية .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، امرأة تتشاجر مع رجل وانهالت عليه بالضرب المبرح واللكمات، وراحت تبوخه وعندما ابتعدت عنه فر هاربا من المكان على الفور ، فيما لم يتم التعليق عن سبب الاعتداء .