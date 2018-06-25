بالفيديو.. امرأة تلقن رجلا درسا قاسيا
اعتدت امرأة على رجل بالضرب المبرح أمام منزلها بالولايات المتحدة الأمريكية .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، امرأة تتشاجر مع رجل وانهالت عليه بالضرب المبرح واللكمات، وراحت تبوخه وعندما ابتعدت عنه فر هاربا من المكان على الفور ، فيما لم يتم التعليق عن سبب الاعتداء .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48986 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه ,,
,, لابد انه مزعلها ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17673 ] نشر منذ 53 دقيقة
من نفس الفصيل ومختلفين على المروانه