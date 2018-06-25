تراجع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الإنتاج

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وسط توقعات بزيادة الانتاج بمعدل مليون برميل يوميًا، وذلك عقب اجتماع منظمة ” أوبك ” في فيينا الأسبوع الماضي.

وانحفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.25 دولار للبرميل بنسبة 1.7%، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 0.2% عند 68.42 دولار للبرميل.

وتخفض أوبك وشركاء غير أعضاء في المنظمة بما في ذلك روسيا منذ 2017 الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميًا لتقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية بواقع مصفاة واحدة وهو أول خفض في 12 أسبوعا مما يقلص إجمالي عدد منصات الحفر إلى 862.