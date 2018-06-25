مع استمرار التوترات التجارية.. توقف الاتجاه الصعودي لـ ” اليورو “

عادل الحربي(صدى):

شهد الاتجاه الصعودي لـ ” اليورو ” توقفًا اليوم الاثنين؛ وذلك مع ارتفاع الدولار في الوقت الذي يُنظر فيه للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على أنها عامل محدد لاتجاه العملات في الأمد القريب.

حيث تراجعت الأسهم الأسيوية وعائدات أسهم الخزانة؛ وذلك بسبب اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حظر استثمار الكثير من الشركات الصينية، في شركات التكنولوجيا الأمريكية ومنع تصدير المزيد من التكنولوجيا لبكين.

يُذكر أن ” اليورو ” نزل 0.2 % إلى 1629 دولار بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش.