بالفيديو.. فنانة تبدع بـ ” فن النار “
دائما مايبحث الفنانون عن طرق تميزهم عن غيرهم، فالفن لا يعرف الروتين، والإبداع لاسقف له.
وهذا ما بحثت عنه ونفذته فنانة مصرية تدعى ” مي ” إذ استطاعت أن تنتج أعمال فنية تميزها عن غيرها من خلال ” فن النار ” .
وتستخدم ” مي ” قلم الحرق على الخشب، وهو يعمل بالكهرباء، ويتم تسخينه، ويحرق اللوحة الخشبية محدثًا ظلالا مختلفة بسيطرة تامة منها .
وأوضحت مي أن اللوحة قد تستغرق وقتًا طويلا، فمثلا رسم شخص يستغرق 5 أشهر، وكلما كانت درجة اللون أقتم كلما استغرق الأمر وقت أطول.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48970 ] نشر منذ 18 دقيقة
موفقه خير ,,