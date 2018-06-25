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بالفيديو.. فنانة تبدع بـ ” فن النار “

بالفيديو.. فنانة تبدع بـ ” فن النار “
القاهرة(صدى):

دائما مايبحث الفنانون عن طرق تميزهم عن غيرهم، فالفن لا يعرف الروتين، والإبداع لاسقف له.

وهذا ما بحثت عنه ونفذته فنانة مصرية تدعى ” مي ” إذ استطاعت أن تنتج أعمال فنية تميزها عن غيرها من خلال ” فن النار ” .

وتستخدم ” مي ” قلم الحرق على الخشب، وهو يعمل بالكهرباء، ويتم تسخينه، ويحرق اللوحة الخشبية محدثًا ظلالا مختلفة بسيطرة تامة منها .

وأوضحت مي أن اللوحة قد تستغرق وقتًا طويلا، فمثلا رسم شخص يستغرق 5 أشهر، وكلما كانت درجة اللون أقتم كلما استغرق الأمر وقت أطول.


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