بالفيديو.. فنانة تبدع بـ ” فن النار “

القاهرة(صدى):

دائما مايبحث الفنانون عن طرق تميزهم عن غيرهم، فالفن لا يعرف الروتين، والإبداع لاسقف له.

وهذا ما بحثت عنه ونفذته فنانة مصرية تدعى ” مي ” إذ استطاعت أن تنتج أعمال فنية تميزها عن غيرها من خلال ” فن النار ” .

وتستخدم ” مي ” قلم الحرق على الخشب، وهو يعمل بالكهرباء، ويتم تسخينه، ويحرق اللوحة الخشبية محدثًا ظلالا مختلفة بسيطرة تامة منها .

وأوضحت مي أن اللوحة قد تستغرق وقتًا طويلا، فمثلا رسم شخص يستغرق 5 أشهر، وكلما كانت درجة اللون أقتم كلما استغرق الأمر وقت أطول.