استقالة الأمريكية الأكثر تحليقا في الفضاء الخارجي

واشنطن(صدى):

بعد فترة تحليق هي الأطول على الإطلاق ، استقالت رائدة الفضاء الأمريكية، بيغي ويتسون، أخيراً، إذ تقاعدت من وكالة ” ناسا ” عن عمر 58 عاماً.

وكرست ويتسون 15 عاماً من حياتها في خدمة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ” ناسا ” ، وأمضت 665 يوماً تتنقل عبر ثلاث مهمات فضائية.

وأكملت خلال فترة إقامتها في الفضاء الخارجي 10 رحلات سير في الفضاء لتتفوق على الأمريكيين الآخرين في المجال وتشكل أول امرأة تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية مرتين.

وتعتبر ويتسون المرأة الأكبر سناً التي تحلّق في الفضاء الخارجي، مشكلة النموذج الأكثر تميّزاً لنساء ورجال أمريكا في العالم.