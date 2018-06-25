مرور مكة يرصد أول مخالفة نسائية

عادل الحربي(صدى):

إنطلقت النساء بسياراتهن لأول مرة بالمملكة، أمس الأحد، وحتى الآن لم تحرر أي بلاغات بحوادث مرورية غير اعتيادية.

وأوضحت مصادر أن مركز العمليات الأمنية 911 لم يتلق أي بلاغات بحوادث مرورية نسائية، أو مضايقات خلال أول 12 ساعة من سريان القرار.

وكشفت المصادر أن مرور مكة المكرمة حرر أول مخالفة مرورية نسائية “ عدم حمل رخصة قيادة ” .

إقرأ أيضًا: