مرور مكة يرصد أول مخالفة نسائية
إنطلقت النساء بسياراتهن لأول مرة بالمملكة، أمس الأحد، وحتى الآن لم تحرر أي بلاغات بحوادث مرورية غير اعتيادية.
وأوضحت مصادر أن مركز العمليات الأمنية 911 لم يتلق أي بلاغات بحوادث مرورية نسائية، أو مضايقات خلال أول 12 ساعة من سريان القرار.
وكشفت المصادر أن مرور مكة المكرمة حرر أول مخالفة مرورية نسائية “ عدم حمل رخصة قيادة ” .
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نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 2 ساعتين
وكمان مخافه بجده….
تحميل بليله فوق التنده
qlq[ عدد التعليقات: 2350 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعين
تعليق[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 35 دقيقة
امسكوا الاطفال الي اهم سرعه وتهور
طلال[ عدد التعليقات: 1303 ] نشر منذ 34 دقيقة
نرجو محاسبة هذه المرأه على تجاوزها أواسائتها لرجال مرور مكه المكرمه وسوأل زميلكم مدير مرور جده عن ماقالته هذه المرأه عن مرور مكه وشكرا” لجهودكم
ماجد[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههههههههههههههه 😂
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 31 دقيقة
اسأل الله لكم التوفيق ونأمل المزيد من تطبيق الانظمه المروريه في جده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48970 ] نشر منذ 31 دقيقة
غير عدم حمل الرخصه ، ماهي رابطه الحزام ,,
,, صبرك بس .. وبعدها عد واغلط ,,
خديجه[ عدد التعليقات: 656 ] نشر منذ 30 دقيقة
وفقكم الله وسدد خطاكم ،، نأمل بأذن الله أن تنخفض هذه المخالفات في الأيام القادمة إلى أقل نسبة يمكن تحقيقها ،، حفظ الله الجميع
عمار[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 28 دقيقة
لابد من استصدار قرارات وعقوبات حاسمة للحد من ظاهرة قيادة النساء بدون رخصة قيادة مما يعرضهن والاخرين للخطر وإن كان بقصد التدريب.
طاهر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 27 دقيقة
ياليت المرور يبدا بتفعيل المرحلة الثالثة بتحديد السرعة في الشوراع الفرعية ورصد السرعة بالكاميرات