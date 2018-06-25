انتهاء ” الخدمة المدنية ” من جدولة الإعلان عن الوظائف الإدارية والصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أنهت وزارة الخدمة المدنية، ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها للعام المالي الحالي 1439هـ/1440هـ، إعلانين وظيفيين حيث تم توجيه المرشحين من خلالها للجهات الحكومية لمباشرة أعمالهم وذلك من أصل أربعة إعلانات مدرجة في الخطة المعدة لذلك، حيث تم الانتهاء من إعلاني للوظائف الصحية، وللوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الادارية).

ومن جهة أخرى تستعد الوزارة، من خلال ما تبقى من الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1439هـ/1440هـ، إلى طرح إعلانين وظيفيين، في النصف ألأخير من شهر محرم المقبل، الأول للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) في 17/01/1440هـ، والثاني للوظائف الصحية في 30/02/1440هـ، والذي سيكون آخر إعلانات هذه الخطة.

وتعتمد خطة الإعلانات على ما تزود به وزارة الخدمة المدنية من وظائف من قبل الجهات الحكومية، حسب الفترات المحددة في كل إعلان، ويحق للوزارة التعديل على مواعيد طرح الإعلانات الوظيفية أو إلغائها، او إضافة إعلانات اخرى متى مارات مناسبة ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

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