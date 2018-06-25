برنامج متكامل للتوطين.. 5 آلاف وظيفة في انتظار شباب جدة

فاطمة المالكي(صدى):

ينطلق البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة، الأحد القادم، كأول مشروع تدريبي متكامل لتأهيل الشباب والشابات لتأمين فرص العمل المناسبة في الوظائف القائمة في منافذ البيع بقطاعات التجزئة المختلفة.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر عامين، توطين 5 آلآف وظيفة بالقطاع الخاص باعتباره الموظف الرئيسي لقوة العمل الوطنية في المرحلة المقبلة، وسيوفر في مرحلته الأولى 1600 فرصة وظيفية منتهية بالتوظيف في 16 مجالًا للتوطين.

ويرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، إنطلاق البرنامج.

وعلى الراغبين في التدريب والتأهيل والتوظيف من الشباب والشابات، وكذلك الشركات والمؤسسات الراغبة في توفير احتياجاتهم من الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة، زيارة موقع المنصة الإلكترونية للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.