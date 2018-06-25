جوازات الشرقية تنجز أكثر من 2 مليون عملية خلال العيد

علي القحطاني (صدى):

أنجزت جوازات المنطقة الشرقية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1439هـ ، خلال الفترة من 24 / 9 / 1439هـ وحتى 9 /10 / 1439هـ ، 2214635 عملية في جميع فروعها.

وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية عقيد معلا بن مرزوق العتيبي ، أن مجموع عمليات إصدار وتجديد الجواز السعودي بلغت 6931 عملية ، فيما بلغ مجموع عمليات المقيمين 7639 عملية ، وبلغ مجموع العابرين من خلال منافذ جوازات المنطقة الشرقية 2199454 مسافراً ، كما بلغ مجموع عمليات المرحلين 611 .

وأشار العقيد العتيبي إلى أنه في يوم الأثنين الموافق 4 /10 /1439هـ حققت جوازات جسر الملك فهد أعلى إحصائية يومية للعابرين منذ افتتاحه حيث بلغت 11793 مسافراً .