الامارات تتوعد مسرب ورقة اختبار عبر ” واتساب “

أبوظبي(صدى):

توصلت وزارة التربية والتعليم بالإمارات إلى المدرسة التي جرى فيها تداول ورقة اختبار الفيزياء للصف الثاني عشر المسار العام عبر ” واتساب ” ، في واقعة تعد الثالثة خلال الامتحانات الأخيرة، وتوعدت الوزارة المخالفين من الطلبة والمقصرين من لجان المراقبة.

وتكرار الواقعة يؤكد على استمرار خرق بعض الطلبة للوائح، والتي تنص على عدم اصطحاب هواتفهم النقالة داخل اللجان، وكذلك تقصير بعض لجان المراقبة في تطبيق هذه اللوائح، وحظر تصوير أو تداول الورقة الامتحانية قبل أو أثناء أو بعد الامتحان من خلال البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.

وتجري وزارة التربية والتعليم تحقيقات موسعة حول وقائع التسريب المتتالية وكان آخرها أمس الأحد.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن من الإجراءات أيضاً بحق المخالفين إخطار ولي الأمر بحرمان نجله من الامتحان، وتنبيهه بالإجراء المتخذ في حال تكرار المخالفة، كما تتحفظ اللجنة بالأجهزة والوثائق التي تم ضبطها مع تقرير اللجنة، ومع تكرار المخالفة يحرم الطالب من امتحان جميع المواد.