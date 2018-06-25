ضاحي خلفان: قضية قطر لن تنتهي إلا بانتهاء ” الحمدين “

أبوظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأثنين، أن القضية القطرية لن تنتهي إلا بانتهاء تنظيم الحمدين.

وقال خلفان : ” ستنتهي قضية قطر بانتهاء الحمدين و تميم وقبل ذلك لن تنتهي لأن الثلاثة مزقوا كل ما يمكن ان يعيد الأمور الى نصابها ” .

وتابع : ” والله إن نظام قطر أمنيا خطر على العرب، لا اعرف المجاملة، هذه الحقيقة مرة ، لكن مرغما الانسان يقولها الصدق مرورته حلاوة ” .

وأضاف : “حاولت قطر زعزعة الأمن حتى في الدول التي تعد اقل من أصابع اليد الواحدة والتي شبه متعاطفه معها تنظيم الحمدين لا امان له ،الحمدين ممكن يغدرون بالصديق في أي لحظة خدمة لمصالحهم ” .

وقال ساخرًا : ” تدور الدوحة على هبلان الإخوان لتحكمهم في الأوطان كما يحكم القرضاوي دوحتهم بالتوافق وفكر إرهاب ايران ” .

واستكمل خلفان سخريته من التنظيم القطري قائلا : ” إذا فيه سياسي يفهم سياسة قطر غير انها سياسة لتنفيذ اجندة لتمزيق الوطن العربي، يخبرني، انا ما افهم سياسة ” .