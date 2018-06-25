نشر : منذ 1 ساعة 3٬435 3 الاخبار المحلية رئاسة أمن الدولة تطيح بخلايا إرهابية في عدد من مناطق المملكة حمود العنزي (صدى): أوضحت مصادر ، اليوم الأثنين، أن رئاسة أمن الدولة قامت بالإطاحة بخلايا إرهابية في عدد من مناطق المملكة. ومن المنتظر أن يصدر بيان لرئاسة أمن الدولة يكشف تفاصيل الإطاحة بالإرهابيين. الوسوم:المملكه, امن_الدوله
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمدلله
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1059 ] نشر منذ 46 دقيقة
اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه،،
ورد كيده في نحره،،
واجعل تدبيره تدميرًا له،،
واجعل هذا البلد آمناً مطمئنًا…
ابن البلد[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 16 دقيقة
كفو لله يقوبكم