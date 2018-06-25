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رئاسة أمن الدولة تطيح بخلايا إرهابية في عدد من مناطق المملكة

رئاسة أمن الدولة تطيح بخلايا إرهابية في عدد من مناطق المملكة
حمود العنزي (صدى):

أوضحت مصادر ، اليوم الأثنين، أن رئاسة أمن الدولة قامت بالإطاحة بخلايا إرهابية في عدد من مناطق المملكة.

ومن المنتظر أن يصدر بيان لرئاسة أمن الدولة يكشف تفاصيل الإطاحة بالإرهابيين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1059 ] نشر منذ 46 دقيقة

اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه،،
ورد كيده في نحره،،
واجعل تدبيره تدميرًا له،،
واجعل هذا البلد آمناً مطمئنًا…

[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 16 دقيقة

كفو لله يقوبكم

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