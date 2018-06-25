رئاسة أمن الدولة تطيح بخلايا إرهابية في عدد من مناطق المملكة

حمود العنزي (صدى):

أوضحت مصادر ، اليوم الأثنين، أن رئاسة أمن الدولة قامت بالإطاحة بخلايا إرهابية في عدد من مناطق المملكة.

ومن المنتظر أن يصدر بيان لرئاسة أمن الدولة يكشف تفاصيل الإطاحة بالإرهابيين.