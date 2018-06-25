تعليق ” المرور ” على ظهور مكاتب خدمات لتدريب القيادة بـ 1200 ريال

محمود البلوي(صدى):

تعليقًا على ظهور مكاتب خدمات على خط برامج تعليم النساء قيادة السيارة، بمبالغ تصل إلى 1200 ريال، أكدت إدارة المرور أن هذه الدورات غير مرخصة من المرور ولا يمكن اعتبار التدريب فيها بديلًا للتدريب عن مدارس القيادة المرخصة.

وشددت الإدارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي مع هذه الشركات المعلنة والمقدمة لخدمة تعليم القيادة دون أخذ الموافقة.

يذكر أن مدارس تعليم القيادة للمرأة هي كل من : ‏المدرسة السعودية في جامعة الأميرة نورة في الرياض – ومدرسة جدة المتطورة في جامعة الملك عبدالعزيز – ومدرسة شرق في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل في الدمام – ومدرسة تبوك لتعليم القيادة في جامعة تبوك.