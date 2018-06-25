شاب يذبح والديه بسبب معاملتهما ” السيئة “
في حادث مأساوي، شهدته محافظة البحيرة المصرية، اليوم الأثنين أقدم طالب على ذبح والديه وفر هاربا.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا من الجيران يفيد بالعثور على جثتين ” أحمد أ ” مدرس ثانوي، وزوجته ” ليلى ” .
وبالوصول لموقع الجريمة تبين أن وراء الحادث ” عبد الرحمن أ “، نجلهما، وقام بذبحهما بسبب معاملتهما السيئة له.
وتكثف المباحث الجنائية جهودها لسرعة ضبط المتهم وجارٍ تحرير المحضر اللازم.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1059 ] نشر منذ 52 دقيقة
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