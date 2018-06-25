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شاب يذبح والديه بسبب معاملتهما ” السيئة “

شاب يذبح والديه بسبب معاملتهما ” السيئة “
القاهرة(صدى):

في حادث مأساوي، شهدته محافظة البحيرة المصرية، اليوم الأثنين أقدم طالب على ذبح والديه وفر هاربا.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا من الجيران يفيد بالعثور على جثتين ” أحمد أ ” مدرس ثانوي، وزوجته ” ليلى ” .

وبالوصول لموقع الجريمة تبين أن وراء الحادث ” عبد الرحمن أ “، نجلهما، وقام بذبحهما بسبب معاملتهما السيئة له.

وتكثف المباحث الجنائية جهودها لسرعة ضبط المتهم وجارٍ تحرير المحضر اللازم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1059 ] نشر منذ 52 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله،،
إنا لله وإنا إليه راجعون..

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