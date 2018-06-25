تفاصيل إلزام مواطن بدفع 109 آلاف ريال نفقة متأخرة

نايف السالم(صدى):

ألزم قاضي محكمة التنفيذ بجدة، مواطن بتسديد 109 آلاف ريال نفقة لأم أبنائه الأربعة بعدما أهمل سدادها منذ 7 سنوات.

وتم الاستناد إلى الحكم الصادر للزوجة المطلقة من المحكمة العامة بجدة بأحقيتها وأبنائها للنفقة من طليقها.

والزم القاضي المواطن بتنفيذ ما ورد في السند التنفيذي خلال 5 أيام قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ويتم إيداعه في السجن حتى سداد كامل المبلغ، كما تضمن الأمر التنفيذي إلزمه، بتسليم طليقته مبلغ 2000 ريال شهريًا كنفقة مستقبلية لأولاده الأربعة.