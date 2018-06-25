في أعلى صفقة بتاريخ الدوري المصري.. الأهرام يخطف ” كينو ” من النصر

خالد يحيي(صدى):

كشف الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، اليوم الأثنين، عن الصفقة القادمة لنادي الأهرام الرياضي.

وغرد ” شوبير ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : ” في أكبر الصفقات بالشرق الأوسط، أحد أبرز النجوم البرازيليين ، ماركوس دا سيلفا، والمشهور بلقب ” كينو ” ، يوقع رسميًا لنادي الأهرام الرياضي، منتقلا من بالميراس البرازيلي ” .

ولفت ” شوبير ” إلى أن تلك الصفقة في حالة إتمامها ستصبح الصفقة الأعلى في تاريخ الدوري المصري.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قام بشراء ” نادي الأهرام ” الأسيوطي سابقَا؛ لينافس به في الدوري المصري، ومن المرتقب أن يدعمه بالعديد من الصفقات الضخمة قبل الموسم المقبل.

وكان نادي النصر قريب في الأونة الأخيرة من التعاقد مع ” كينو ” إلا أنه يبدو أن المفاوضات لم تنجح.