الكلباني: بناتي وحفيداتي سيتعلمن القيادة وعلينا مواكبة العالم
قال الشيخ عادل الكلباني، إن بناته وحفيداته بصدد أن يتعلمن القيادة؛ وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار السماح للمرأة بالقيادة.
وأوضح ” الكلباني ” في مداخلة هاتفية لـ ” الإخبارية ” أن المرأة وصلت إلى حد كبير من الاستطاعة وقادرة على أن تكون سندًا للرجل ، لافتًا إلى أن الدين الإسلامي يكفل حقوق الجميع.
ولفت إلى أن الجميع سينبهر بالقرار ولكن مع الوقت ستصبح الأمور طبيعية، موضحًا أنه يجب مواكبة العالم .
فهد[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 60 دقيقة
اتفق معك علينا مواكبة العالم
الجوهرة[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 59 دقيقة
سنتعلم ونبهركم ان شاء الله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29891 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب بالتوفيق للجميع يا رب العالمين