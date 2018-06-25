الكلباني: بناتي وحفيداتي سيتعلمن القيادة وعلينا مواكبة العالم

نايف السالم(صدى):

قال الشيخ عادل الكلباني، إن بناته وحفيداته بصدد أن يتعلمن القيادة؛ وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار السماح للمرأة بالقيادة.

وأوضح ” الكلباني ” في مداخلة هاتفية لـ ” الإخبارية ” أن المرأة وصلت إلى حد كبير من الاستطاعة وقادرة على أن تكون سندًا للرجل ، لافتًا إلى أن الدين الإسلامي يكفل حقوق الجميع.

ولفت إلى أن الجميع سينبهر بالقرار ولكن مع الوقت ستصبح الأمور طبيعية، موضحًا أنه يجب مواكبة العالم .