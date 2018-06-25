محال تأجير السيارات تبدأ في استقبال النساء

علي القحطاني (صدى):

بالتزامن مع بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة الذي بدأ ، أمس الأحد، بدأت محال تأجير السيارات بالمملكة، وخصوصاً في المطارات، في استقبال النساء اللاتي يحملن رخص قيادة.

واستقبلت بالفعل عدداً من المكاتب المتخصصة بتأجير السيارات ، منذ صباح أمس الأحد، الكثير من النساء الراغبات في استئجار مركبة بعد توفر الشروط المطلوبة .

يجدر الإشارة إلى أن الشروط المطلوبة للتأجير هي : بطاقة الهوية الوطنية، ورخصة قيادة سارية المفعول، وبطاقة عمل للموظفة أو المتقاعدة.