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محال تأجير السيارات تبدأ في استقبال النساء

محال تأجير السيارات تبدأ في استقبال النساء
علي القحطاني (صدى):

بالتزامن مع بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة الذي بدأ ، أمس الأحد، بدأت محال تأجير السيارات بالمملكة، وخصوصاً في المطارات، في استقبال النساء اللاتي يحملن رخص قيادة.

واستقبلت بالفعل عدداً من المكاتب المتخصصة بتأجير السيارات ، منذ صباح أمس الأحد، الكثير من النساء الراغبات في استئجار مركبة بعد توفر الشروط المطلوبة .

يجدر الإشارة إلى أن الشروط المطلوبة للتأجير هي : بطاقة الهوية الوطنية، ورخصة قيادة سارية المفعول، وبطاقة عمل للموظفة أو المتقاعدة.


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