تعرف على التشكيلة المتوقعة للأخضر أمام الفراعنة

نواف السالم(صدى):

أعلن المنتخب الوطني، اليوم الأحد، عن أسماء قائمة التشكيل المتوقعة للاعبين المشاركين بمباراة الغد والتي سيجتمع فيها الأخضر مع نظيره العربي منتخب الفراعنة والتي ستنطلق فى ملعب ” فولغوغراد أرينا ” .

وجاءت أسماء اللاعبين كالأتي: ” المسيليم، البريك، أسامة هوساوي، معتز هوساوي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، حسين المقهوي، هتان باهبري، سالم الدوسري، فهد المولد ” .

الجدير بالذكر أن منتخبي الأخضر والفراعنة سوف يغادرون بطولة كأس العالم المقامة لروسيا عقب مواجهة الغد الأخيرة، بعد فشلهم فى حصد أى نقاط خلال منافسات دور المجموعات بالمجموعة الأولى مع كلًا من ” الأوروغواي و روسيا ” .