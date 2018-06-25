بالفيديو.. يوم أول ناجح لسائقات ” أوبر ” بالمملكة
وثقت عدد من الفيديوهات اللحظات الأولى لاستلام المرأة القيادة في ” أوبر ” ؛ تزامنًا مع بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة.
ويبدو أن النساء يشعرن بالسعادة مع مرور اليوم الأول من تنفيذ هذا القرار؛ حيث أثبتن منذ بداية اليوم أنهن على مقدار الثقة في ظل مشهد حضاري وتاريخي بالمملكة.
ووثقت إحدى الراكبات مع ” سائقة أوبر ” لحظة استقلالها سيارة ” أوبر ” للمرة الأولى مع إمرأة؛ حيث أبدت إعجابها الشديد بهدوء قائدة السيارة، لافتة إلى أنها لا تشعر أن هناك فرق بينها وبين السائقين بل هي أفضل.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقكم ومن نجاح لنجاح
نهى[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله مسلطنة ع الدريكسيون .. الله يحفظك
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1390 ] نشر منذ 1 ساعة
ابك ابا حورمه من أوبر تندر بي من الرياض لجده ..ومنها نمرح الليل بأسترحه على الخط…
وش الطريقه ابك دحين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9372 ] نشر منذ 43 دقيقة
موفقات ولن اركب معكن الا ان كانت اجنبيه يمكن☺😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29891 ] نشر منذ 34 دقيقة
بالتوفيق للجميع يا رب العالمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29891 ] نشر منذ 33 دقيقة
افا ليش العنصريه يختي جنوبيه ابن البلد اولى
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9372 ] نشر منذ 5 دقائق
ههههه الخبره مطلوبه في السواقه😁