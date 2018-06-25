بالفيديو.. يوم أول ناجح لسائقات ” أوبر ” بالمملكة

نايف السالم(صدى):

وثقت عدد من الفيديوهات اللحظات الأولى لاستلام المرأة القيادة في ” أوبر ” ؛ تزامنًا مع بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة.

ويبدو أن النساء يشعرن بالسعادة مع مرور اليوم الأول من تنفيذ هذا القرار؛ حيث أثبتن منذ بداية اليوم أنهن على مقدار الثقة في ظل مشهد حضاري وتاريخي بالمملكة.

ووثقت إحدى الراكبات مع ” سائقة أوبر ” لحظة استقلالها سيارة ” أوبر ” للمرة الأولى مع إمرأة؛ حيث أبدت إعجابها الشديد بهدوء قائدة السيارة، لافتة إلى أنها لا تشعر أن هناك فرق بينها وبين السائقين بل هي أفضل.