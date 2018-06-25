السلطات الأمنية تفتح التحقيق في انتحار وافد بمقر سكنه بمحايل
قررت السلطات الأمنية بمحافظة محايل، مساء اليوم الأحد، التحقيق في قضية انتحار وافد هندي الجنسية وجد بعد صلاة المغرب مشنوقاً بمقر سكنه جنوب المحافظة.
وقالت مصادر إعلامية إن الوافد يعمل بإحدى شركات التموين المتعهدة بتغذية مستشفى محايل العام.
ويذكر أن الجهات الأمنية باشرت موقع الحادثة واتخذت جميع الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات في الموقع ونقلت الجثة للمستشفى وجرى إدخالها الثلاجة لحين الانتهاء من التحقيقات.
فهد[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
فيصل[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
الله يسامحه على ما فعل بنفسه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29891 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله المستعان