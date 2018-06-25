السلطات الأمنية تفتح التحقيق في انتحار وافد بمقر سكنه بمحايل

أبها(صدى):

قررت السلطات الأمنية بمحافظة محايل، مساء اليوم الأحد، التحقيق في قضية انتحار وافد هندي الجنسية وجد بعد صلاة المغرب مشنوقاً بمقر سكنه جنوب المحافظة.

وقالت مصادر إعلامية إن الوافد يعمل بإحدى شركات التموين المتعهدة بتغذية مستشفى محايل العام.

ويذكر أن الجهات الأمنية باشرت موقع الحادثة واتخذت جميع الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات في الموقع ونقلت الجثة للمستشفى وجرى إدخالها الثلاجة لحين الانتهاء من التحقيقات.