” ميسي ” يحتفل بميلاد 31 رغم موقف الأرجنتين العصيب

نواف السالم(صدى):

أحتفل نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي ” برشلونة ” الإسباني ” ليونيل ميسي ” اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ 31 وذلك خلال مشاركته مع منتخبه ببطولة كأس العالم المقامة بروسيا.

ويأتي احتفال ميسي بعيد ميلاده في وقت يمر فيه منتخب الأرجنتين بفترة عصيبة، حيث يخوض بعد غد الثلاثاء، مباراة مصيرية أمام نيجيريا في ختام منافسات المجموعة الرابعة لموديال روسيا.

ويتعين على منتخب ” التانغو ” الفوز في هذه المباراة لأن أى نتيجة أخرى ستعني خروج الأرجنتين مبكرًا من بطولة كأس العالم، وهو ما سيؤدي لتكريس عقدة ميسي مع منتخب بلاده، حيث فشل ” البرغوث ” حتى الآن في التتويج معه بأي لقب كبير2018.