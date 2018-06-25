إمارة مكة المكرمة توضح تفاصيل حجز تذاكر قطار الحرمين مجانا

نايف السالم(صدى):

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن طريقة حجز مقاعد رحلات قطار الحرمين بشكل مجاني كل خميس وجمعة خلال شهر شوال.

وقالت الإماراة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” حجز المقاعد مجانًا على رحلات قطار الحرمين كل خميس وجمعة خلال شهر شوال.. الأيام: الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء.. والوقت من 5 عصرًا حتى 9 مساءً، أما المكان، مكة مول في مكة المكرمة والنور مول في المدينة المنورة، وأيضًا الياسمين مول في جدة “.