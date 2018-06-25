إمارة مكة المكرمة توضح تفاصيل حجز تذاكر قطار الحرمين مجانا
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن طريقة حجز مقاعد رحلات قطار الحرمين بشكل مجاني كل خميس وجمعة خلال شهر شوال.
وقالت الإماراة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” حجز المقاعد مجانًا على رحلات قطار الحرمين كل خميس وجمعة خلال شهر شوال.. الأيام: الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء.. والوقت من 5 عصرًا حتى 9 مساءً، أما المكان، مكة مول في مكة المكرمة والنور مول في المدينة المنورة، وأيضًا الياسمين مول في جدة “.
نهى[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 1 ساعة
بدي اجرب ها الرحلة راح روح ان شاء الله