انتخابات تركيا.. أردوغان يفوز.. والمعارضة تشكك وتتهم الحكومة بالتزوير

أنقرة(صدى):

كشفت نتائج فرز أكثر من 95 % من أصوات الناخبين الأتراك، عن حصول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على نسبة 52.7% من مجموع المصوتين، بينما حصل أبرز منافسيه محرم إنجه على 30.7%.

وفي السياق ذاته حصل تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم على أكثر من 53.7%، فيما حصل أقرب منافسيه تحالف الأمة على 34.1% من الأصوات.

و شككت المعارضة في النتائج التي تصدر تباعا، متهمة وسائل الإعلام الحكومية بتضخيمها وتزويرها.

وقال حزب الشعب الجمهوري إن الأرقام التي تصلنا تظهر حصول محرم إنجه على 40% من أصوات الناخبين مقابل 48% لأردوغان.