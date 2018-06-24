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انتخابات تركيا.. أردوغان يفوز.. والمعارضة تشكك وتتهم الحكومة بالتزوير

انتخابات تركيا.. أردوغان يفوز.. والمعارضة تشكك وتتهم الحكومة بالتزوير
أنقرة(صدى):

كشفت نتائج فرز أكثر من 95 % من أصوات الناخبين الأتراك، عن حصول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على نسبة 52.7% من مجموع المصوتين، بينما حصل أبرز منافسيه محرم إنجه على 30.7%.

وفي السياق ذاته حصل تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم على أكثر من 53.7%، فيما حصل أقرب منافسيه تحالف الأمة على 34.1% من الأصوات.

و شككت المعارضة في النتائج التي تصدر تباعا، متهمة وسائل الإعلام الحكومية بتضخيمها وتزويرها.

وقال حزب الشعب الجمهوري إن الأرقام التي تصلنا تظهر حصول محرم إنجه على 40% من أصوات الناخبين مقابل 48% لأردوغان.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2324 ] نشر منذ 59 دقيقة

بحريقة

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