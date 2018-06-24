انتخابات تركيا.. أردوغان يفوز.. والمعارضة تشكك وتتهم الحكومة بالتزوير
كشفت نتائج فرز أكثر من 95 % من أصوات الناخبين الأتراك، عن حصول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على نسبة 52.7% من مجموع المصوتين، بينما حصل أبرز منافسيه محرم إنجه على 30.7%.
وفي السياق ذاته حصل تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم على أكثر من 53.7%، فيما حصل أقرب منافسيه تحالف الأمة على 34.1% من الأصوات.
و شككت المعارضة في النتائج التي تصدر تباعا، متهمة وسائل الإعلام الحكومية بتضخيمها وتزويرها.
وقال حزب الشعب الجمهوري إن الأرقام التي تصلنا تظهر حصول محرم إنجه على 40% من أصوات الناخبين مقابل 48% لأردوغان.
qlq[ عدد التعليقات: 2324 ] نشر منذ 59 دقيقة
بحريقة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29885 ] نشر منذ 56 دقيقة
طيب