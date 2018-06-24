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توقيف قائد مركبة إثر قيامه بالتفحيط في مواقع متفرقة بالجوف

توقيف قائد مركبة إثر قيامه بالتفحيط في مواقع متفرقة بالجوف
علي العنزي(صدى):

نجحت مرور الجوف، اليوم الأحد، في توقيف قائد إحدى المركبات؛ على خلفية قيامه بالتفحيط.

وغرد الحساب الرسمي لمرور السعودية، عبر ” تويتر ” قائلًا : ” مرور الجوف يوقف قائد المركبة الذي يمارس التفحيط في مواقع متفرقة من المحافظة “.

وتواصل الجهات المعنية جهودها للقضاء على ظاهرة التفحيط، وضبط الممارسين له؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 1 ساعة

جهود رائعة من الجهات المعنية

[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 1 ساعة

ظاهرة التفحيط خطيرة يجب القضاء عليها ومعاقبة الذي يقوم بها

[ عدد التعليقات: 2324 ] نشر منذ 59 دقيقة

كويس

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