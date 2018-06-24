توقيف قائد مركبة إثر قيامه بالتفحيط في مواقع متفرقة بالجوف
نجحت مرور الجوف، اليوم الأحد، في توقيف قائد إحدى المركبات؛ على خلفية قيامه بالتفحيط.
وغرد الحساب الرسمي لمرور السعودية، عبر ” تويتر ” قائلًا : ” مرور الجوف يوقف قائد المركبة الذي يمارس التفحيط في مواقع متفرقة من المحافظة “.
وتواصل الجهات المعنية جهودها للقضاء على ظاهرة التفحيط، وضبط الممارسين له؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.
فهد[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 1 ساعة
جهود رائعة من الجهات المعنية
فيصل[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 1 ساعة
ظاهرة التفحيط خطيرة يجب القضاء عليها ومعاقبة الذي يقوم بها
qlq[ عدد التعليقات: 2324 ] نشر منذ 59 دقيقة
كويس