توقيف قائد مركبة إثر قيامه بالتفحيط في مواقع متفرقة بالجوف

علي العنزي(صدى):

نجحت مرور الجوف، اليوم الأحد، في توقيف قائد إحدى المركبات؛ على خلفية قيامه بالتفحيط.

وغرد الحساب الرسمي لمرور السعودية، عبر ” تويتر ” قائلًا : ” مرور الجوف يوقف قائد المركبة الذي يمارس التفحيط في مواقع متفرقة من المحافظة “.

وتواصل الجهات المعنية جهودها للقضاء على ظاهرة التفحيط، وضبط الممارسين له؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.