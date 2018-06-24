التحالف: يكشف تفاصيل اعتراض صاروخين بالرياض
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الثامنة وتسعة وثلاثين دقيقة مساءً (39ر20) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين بالستيين من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (الرياض)، وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخين وتدميرهما، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخين على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات ولله الحمد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231) ، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.
فهد[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 60 دقيقة
تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح يجب التصدي له ووجود حل في القريب العاجل
qlq[ عدد التعليقات: 2324 ] نشر منذ 58 دقيقة
كويس
نوير[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 58 دقيقة
اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.. اين الاتحاد الدولي من ها الجرائم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29885 ] نشر منذ 55 دقيقة
طيب
زائر[ عدد التعليقات: 1497 ] نشر منذ 47 دقيقة
صاروخين بلستيين تفجر ا في سماء الرياض و الشعب مشغول بالامر السامي لخروج النساء من دور الحشمه و الستر الي أزقة التبرج والاختلاط غير مبالين بما يحدث علي الحدود .
المر[ عدد التعليقات: 1457 ] نشر منذ 40 دقيقة
التبرج والاختلاط ازقه الستر ———————– مدري متي الفكر اللي شايف النساء شبهه تمشي علي الارض وكانها ماهي انسان يتغير ويصير يتبع الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم —–النساء شقائق الرجال
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5855 ] نشر منذ 26 دقيقة
زائر … ارجع بلدك اذا مو عاجبتك بلدنا يارمه .. ماكل شارب وتقل ادبك على اسيادك ….. راح تندم على كلامك ياتافه … فيك خير روح شوف بلدك يا لاجئ