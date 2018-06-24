الأحساء: افتتاح وحدة توقيف نسائي للمخالفات المرورية

نايف السالم(صدى):

افتتحت وحدة التوقيف النسائي للمخالفات المرورية في محافظة الأحساء، اليوم الأحد، وذلك فى مقر مؤسسة رعاية لفتيات بالأحساء، بهدف استقبال الموقوفات مروريا من كافة أنحاء المنطقة الشرقية.

حضر الافتتاح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ” عبد الرحمن بن فهد المقبل ” ، ومدير مرور الأحساء العقيد صالح القاسم ومدير شرطة الأحساء العميد عبدالله العتيبي ، ومنسق فروع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بمحافظة الأحساء مستور بن سالم الشهراني ، ومديرة موسسة رعاية الفتيات بالأحساء سميره سويد السلطان ومديرة وحدة التوقيف النسائي للمخالفات المرورية شيخه عبدالرحمن الحضرمي.

وأوضح ” عبدالرحمن بن فهد المقبل ” ، أنه تم تجهيز مؤسسة رعاية الفتيات بمحافظة الأحساء ،وتأمين قسم خاص للموقوفات في القضايا المرورية تحت مسمى ( وحدة توقيف المرور – القسم النسائي ) ، مشيرًا إلى أنها تتكون من ٨ غرف ، بطاقة استيعابية تصل إلى ٣٢ سيدة .

مع تأمين الإعاشة والكسوة للنزيلات،على أن يتم استقبال الموقوفات على مدار٢٤ ساعة .

وبين المقبل أنه بناء على تعميم مرور المنطقة الشرقيه رقم ١٦٥١٧ بتاريخ ١٤٣٩/٩/٨ والمبني على تعميم الإدارة العامة للمرور رقم١٥٩٩٩ بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٧هـ فإنه:

أولاً : يتم عزل نزيلات القضايا المرورية عن نزيلات القضايا الجنائية كذلك نزيلات القضايا المتعلقة بالحوادث المرورية عن المخالفات لأنظمة القيادة.

ثانياً : آليه استلام الحالة : يتم استلام الحالة بموجب مذكره توقيف أمر إيداع نسائي استنادًا لمادة ١١٤ من نظام الإجراءات المرورية بالهوية الوطنية أو برنت مصدق من نظام الحاسب الآلي، وتقرير طبي مبدئي يذكر فيه المدة المتوقعة للشفاء إذا كان الموضوع متعلق بحادث مروري.

ثالثاً : القضايا الموجبة للتوقيف والتحويل للنيابة العامة :

١-الحوادث المرتبطة بتناول مسكر أو تعاطي المخدرات أو قطع إشارة أو عكس سير .

٢- الحوادث التي ينتج عنها وفيات أو إصابات يتطلب الأمر أخذ كفالة ضامنة للحق العام والخاص في حال عدم وجود تأمين

٣- الحوادث التي ينتج عنها تلفيات ولايوجد تأمين للحق الخاص ويتطلب الأمر أخذ كفالة للحق الخاص.

وعبر المقبل عن رغبته في أن يكون للإعلام دورًا توعويًا ذا مساحة كبيرة ضمن حملات منظمة لتوعية سائقي السيارات الصغيرة والكبيرة بأهمية التقيد بقواعد السلامة المرورية.