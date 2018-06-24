الاحتفال المبالغ فيه أمام السويد يضع منتخب ألمانيا في ورطة مع الفيفا

نواف السالم(صدى):

وضع الجهاز الفني لمنتخب ألمانسيا نفسه في ورطة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” على خلفية احتفالهم المبالغ فيه أمس عقب الفوز على السويد.

وقال التليفزيون الألمانى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فتح تحقيقات مع أعضاء المنتخب الألمانى جورج بيلاو وأولريش فويجت ؛ على خلفية سخريتهم من الفريق السويدي بالاحتفال والإيماءات بالقرب من مقاعدهم .

وأثار الجهاز الفني الألماني غضب المدير الفني للسويد الذي انفعل أمس بعد احتفالهم بشكل غير لائق بفوزهم، حيث حقق المنتخب الألماني فوزًا صعبًا بعد أن كان السويد متقدمًا بهدف؛ إلا أن ألمانيا قلبت الطاولة في الدقائق الأخيرة وحققت النصر بهدفين مقابل هدف؛ ليستعيد المانشافت فرصته فى المنافسة على التأهل لدور الـ 16 من نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بعد أن كان قريبا من وداع المونديال بعد الهزيمة بهدف نظيف من المكسيك فى أولى مبارياته بالبطولة.