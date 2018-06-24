“حساب القيمة المضافة ” يوجه رسالة للقائدات
وجه الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة، رسالة للسيدات في أول أيام السماح للمرأة بقيادة السيارة حيث دخل الأمر الملكي الكريم بالسماح بقيادة المرأة للسيارة حيز التنفيذ اليوم الأحد.
وقال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : عزيزتي قائدة المركبة إذا رغبتي بشراء سيارة مستعملة، فإن ضريبة القيمة المضافة تضاف على السعر النهائي للسيارة المُباعة من معرض مسجل في الضريبة.
نهى[ عدد التعليقات: 826 ] نشر منذ 42 دقيقة
مؤكد تحتاج كل قائدة إلى هذه المعلومات
انا بفكر بالمستعمل
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1389 ] نشر منذ 28 دقيقة
نصيحه اشترن من معرض ملقاط تراه ماهو مسجل بالضريبه ……
ددسن موف … جمس صحن حمر … جيب شاص مكحل…
زورينا ولوا بالسنه مره اكيد حتشتري منا بالمُره والحلوه