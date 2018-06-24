أول قائدة سيارة بالمدينة تكشف أسباب توجهها للمسجد النبوي

علي القحطاني(صدى):

قررت أول سيدة تقود سيارتها في المدينة المنورة أميمة علي قاضي، توثيق تجربتها الأولى في قيادة السيارة داخل المملكة بالذهاب إلى المسجد النبوي الشريف، في الساعات الأول من تطبيق القرار صباح اليوم الأحد.

وتوجهت ” أميمة قاضي ” في أول مشوار لها وهي تقود السيارة داخل المملكة برفقة بوالدتها إلى المسجد النبوي لأداء صلاة الفجر، معبره عن مدى سعادتها مع أول مشوار تقود فيه سيارتها بشكل رسمي ونظامي.

وأوضحت أميمة أسباب اختيارها الذهاب للمسجد النبوي في أول مشوار لها، لافته إلى أن والدتها كثيرًا ما تتمنى الذهاب لصلاة الفجر في المسجد النبوي؛ ولكن نظرًا لظروف حياتهما بعد وفاة والدها منذ أن كان عمرها 5 سنوات وعدم وجود أشقاء أو أعمام تضاعفت معاناتها ووالدتها من ظروف المواصلات وكانت حياتهما صعبة خاصة مع السائقين من داخل وخارج المملكة؛ ما جعل حياتهما تتعقد.

وأضافت أنها قررت إدخال الفرح والسرور على قلب والدتها بعد بداية تطبيق هذا القرار والتوجه بها إلى المسجد النبوي كما تتمنى، قائله ” والحمدلله كانت في غاية السعادة، وأنا سعيدة لأجلها ” .

كما أكدت ” أميمة ” أن الابتسامة لم تفارقها طوال الوقت، خاصة عندما شاهدت لوحة الطريق مدون عليها عبارة أخي قائد المركبة أختي قائدة المركبة، والتي جعلتها تصرخ فرحًا أثناء توجهها للمسجد النبوي، موجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لحرصهما على تمكين المرأة.

وأوضحت أنها تقود السيارة منذ عدة سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت على رخصة القيادة من هناك منذ نحو 10 سنوات، حثي تعمل عضوًا في هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ومبتعثة لدراسة الماجستير والدكتوراه في مجال التمريض.