البسامي والتركي يكشفان سبب توزيع الورود على النساء دون الرجال

علي القحطاني (صدى):

أجاب مدير المرور اللواء ” محمد البسامي ” ، ومتحدث الداخلية اللواء ” منصور التركي ” ، على سؤال إحدى الصحفيات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، عن سبب عدم توزيع ورود وهدايا على الرجال كما حدث مع النساء أمس، حتى يشعروا بالمساواة ويبتعدوا عن التحرش بالنساء، على حد قولها.

قال اللواء محمد البسامي، إن توزيع الورود لم يقتصر على النساء فقط، بل تم على كل قائدي المركبات، كما عبّر الهاشتاق ” رافقتكم السلامة ” عن ذلك.

وأكد ” البسامي” ، يهمنا سلامة الجميع، وسيتم التوزيع اليوم في جميع المحاور على قائدي المركبات، وما حدث أمس هو احتفاء مع النساء، وكان لزامًا المبادرة بإعطائهن الأولوية.

ومن جانبه علّق اللواء ” التركي” ، بأن الرجال أيضا احتفوا بقيادة المرأة للسيارة، بعد الساعة 12 من ليلة أمس، وأنه إذا كانت بعض الجهات قامت بتوزيع الورود بهذه المناسبة، فإن الرجال عبّروا عن سعادتهم بتنفيذ القرار.