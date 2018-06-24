البسامي والتركي يكشفان سبب توزيع الورود على النساء دون الرجال
أجاب مدير المرور اللواء ” محمد البسامي ” ، ومتحدث الداخلية اللواء ” منصور التركي ” ، على سؤال إحدى الصحفيات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، عن سبب عدم توزيع ورود وهدايا على الرجال كما حدث مع النساء أمس، حتى يشعروا بالمساواة ويبتعدوا عن التحرش بالنساء، على حد قولها.
قال اللواء محمد البسامي، إن توزيع الورود لم يقتصر على النساء فقط، بل تم على كل قائدي المركبات، كما عبّر الهاشتاق ” رافقتكم السلامة ” عن ذلك.
وأكد ” البسامي” ، يهمنا سلامة الجميع، وسيتم التوزيع اليوم في جميع المحاور على قائدي المركبات، وما حدث أمس هو احتفاء مع النساء، وكان لزامًا المبادرة بإعطائهن الأولوية.
ومن جانبه علّق اللواء ” التركي” ، بأن الرجال أيضا احتفوا بقيادة المرأة للسيارة، بعد الساعة 12 من ليلة أمس، وأنه إذا كانت بعض الجهات قامت بتوزيع الورود بهذه المناسبة، فإن الرجال عبّروا عن سعادتهم بتنفيذ القرار.
ناقد متفتح[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 19 دقيقة
توزيع الورود على النساء تعتبر مغازله عيني عينك
انا كنت موجود ورجال المرور يراقبو السيدات فقط واعطائهم ورود والابتسامه تشق وجهه
واذا مر جل كشر وعبس في وجهه
غندورة[ عدد التعليقات: 10401 ] نشر منذ 10 دقائق
😁توقعت السؤال من صحفي قلت يمكن السالفة فيها غيرة.
‘
يعني ياصحفية بزعمك لو عطيتي الرجل وردة بيشعر بالمساواة وماراح يتحرش
اللي في رأسه موال ماتردعه وردة ولكنه ذال من العقوبة😠
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29878 ] نشر منذ 9 دقائق
يا ما وزوعو عليهم من هديا ومن ورود ونشرات وقسايم ولا فاد