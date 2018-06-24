بالصور .. كولومبيا تفوز بثلاثية نظيف على بولندا

ماجد محمد(صدى):

تغلب المنتخب الكولومبي على نظيره المنتخب البولندي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ، وذلك فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم بملعب ” كازان أرينا ” ، ضمن المواجهة الثانية بمنافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم المقامة بروسيا.

هذا وأحرز المدافع الكولومبي ” ياري مينا ” الهدف الأول لكولومبيا خلال الشوط الأول من المباراة ، ثم أتبعه اللاعب ” راديميل فالكاو ” بتسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، وأختتم اللاعب ” خوان كوادرادو ” اللقاء بتسديد الهدف الثالث فى مرمي بولندا في الدقيقة75 من عمر المباراة.