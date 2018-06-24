بالفيديو.. أول ظهور لبوجاتي شيرون سوبرسبورت أثناء اختبارها

متابعات(صدى):

أول بوجاتي شيرون خرجت من مصنع مولشيم الفرنسي للسوبركارز مر عليها عامين، وفي مايو الماضي سلّمت الشركة النموذج 100 منها.

لذا، عندما نرى نموذجين منها يتم اختبارهما على حلبة نوربورجرينج، فهذا بشكل طبيعي يثير التساؤل.

كل من نموذجي شيرون بالفيديو لديهما محرك رباعي التيربو 16 سلندر بقوة 1,500 حصان و1,600 نيوتن.متر من عزم الدوران، لكن ما السر خلفهما؟

لدينا نظريتان حولهما استنادا على التقارير التي اطلعنا عليها، الأول أن ما نراه هنا هو موديل سوبرسبورت يتم اختباره، والذي سيحظى بعدة تحديثات ميكانيكية ويفترض أن يكسر حاجز أسرع سيارة في العالم، أما الاحتمال الثاني فهو أن هذه هي شيرون سبورت تحديث شيرون التي تم اطلاقها في معرض جنيف للسيارات 2018 وتمر بمرحلة الاختبارات النهائية.

على كل حال، بوجاتي بلا شك تخطط لشيء ما، وبالرغم من أننا لا نعرف ما هو بعد لكن الغالب أنها شيرون سوبرسبورت، إلا أن إطلاقها بالأسواق لن يكون بأي وقت قريب.