مصادر تكشف سبب رفض كاظم الساهر الصعود الى مسرح مهرجان موازين في الوقت المحدد

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية مغربية ، أن الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ قرر التأخر في الصعود الى مسرح مهرجان “​ موازين​ ” مساء أول أمس الجمعة وذلك احتراماً لآذان صلاة العِشاء .

حيث حرص الساهر على عدم افتتاح حفله ولا حتى صعود فرقته الموسيقية الى المسرح، إلا بعد نهاية آذان صلاة العشاء .

يذكر ان حفل الفنان كاظم الساهر في ” موازين ” لاقى نجاحاً كبيراً جداً وسط توافد الجماهير، حيث غنى كاظم الساهر باقة من اجمل اغنياته .