مصادر تكشف سبب رفض كاظم الساهر الصعود الى مسرح مهرجان موازين في الوقت المحدد
كشفت مصادر إعلامية مغربية ، أن الفنان العراقي كاظم الساهر قرر التأخر في الصعود الى مسرح مهرجان “ موازين ” مساء أول أمس الجمعة وذلك احتراماً لآذان صلاة العِشاء .
حيث حرص الساهر على عدم افتتاح حفله ولا حتى صعود فرقته الموسيقية الى المسرح، إلا بعد نهاية آذان صلاة العشاء .
يذكر ان حفل الفنان كاظم الساهر في ” موازين ” لاقى نجاحاً كبيراً جداً وسط توافد الجماهير، حيث غنى كاظم الساهر باقة من اجمل اغنياته .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3351 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاة الله كل خير و خير ما فعل