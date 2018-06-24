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مصادر تكشف سبب رفض كاظم الساهر الصعود الى مسرح مهرجان موازين في الوقت المحدد

مصادر تكشف سبب رفض كاظم الساهر الصعود الى مسرح مهرجان موازين في الوقت المحدد
أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية مغربية ، أن الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ قرر التأخر في الصعود الى مسرح مهرجان “​ موازين​ ” مساء أول أمس الجمعة وذلك احتراماً لآذان صلاة العِشاء .

حيث حرص الساهر على عدم افتتاح حفله ولا حتى صعود فرقته الموسيقية الى المسرح، إلا بعد نهاية آذان صلاة العشاء .

يذكر ان حفل الفنان كاظم الساهر في ” موازين ” لاقى نجاحاً كبيراً جداً وسط توافد الجماهير، حيث غنى كاظم الساهر باقة من اجمل اغنياته .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3351 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاة الله كل خير و خير ما فعل

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