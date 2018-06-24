وزير الخارجية الإيراني يخشى من سقوط النظام وتفكك إيران

طهران(صدى):

يرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن فشل الاتفاق النووي قد يؤدي إلى سقوط النظام؛ حيث حذر من تفكيك إيران في حالة فشله.

وأوضح ظريف خلال اجتماع مع ممثلي غرفة التجارة الإيرانیة، اليوم الأحد، أن هدف ” العدو ” – على حد وصفه- لیس النظام أو حكومة روحاني، بل إیران برمتها التي یریدون تدمیرها.

وتابع : ” نحن جميعا في إیران نجلس في سفينة واحدة، من الأصولي والإصلاحي، وغير المنتمي، والمعارض لنظام الجمهوریة الإسلامیة والمعارض للحكومة ” .

واستكمل: ” لا تعتقدوا أنه لو ذهب روحاني، فإن الأصولي سينجح، وعلى البعض أن لا يتصور أنه سيستلم الحكم إذا فشل النظام ” .

وزعم ” ظريف ” أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة هو انسحاب إيران من الاتفاق النووي ” ، موضحا أن فشل الاتفاق ” خطير جداً على إيران.

وقال إن الدول الأوروبية لا تستطيع فعل الكثير من أجل إنقاذ الاتفاق النووي رغم أنها وعدت بمواصلة العلاقات التجارية من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحول تشديد الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران، قال ظريف في تصريحاته إن الولايات المتحدة قد أحكمت قبضتها على الشريان الاقتصادي لإيران.

وأكد أن أميركا جمدت بالكامل أصول إيران من خلال اعتقال رجلي الأعمال رضا ضراب وعلي صدر هاشمي اللذين ساعدا طهران على الالتفاف على العقوبات الدولية ضد إيران من خلال التحويلات غير القانونية لمليارات الدولارات من العملة والذهب إلى النظام الإيراني.