انخفاض قيمة الصفقات العقارية إلى 148 مليار ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية انخفضت خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 1439هـ بنسبة 9% لتصل إلى 148.1 مليار ريال مقارنة بنحو 162.3 مليار ريال تمت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر رمضان الماضي 10.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 19% مقارنة بالشهر نفسه من العام 1438 هـ.

ويشار إلى أن سبب انخفاض الصفقات العقارية خلال شهر رمضان 1439هـ، إلى انخفاض الصفقات السكنية بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ نحو 5.8 مليار ريال.

وكانت الرياض هي الأعلى من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر رمضان حيث بلغت قيمتها 2.18 مليار ريال بانخفاض قدره 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، تلتها جدة بـ0.62 مليار ريال بانخفاض قدره 53 %.

وفيما يخص الصفقات التجارية كانت مدينة جدة الأكثر نشاطًا، إذ بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال رمضان نحو 2 مليار ريال مرتفعة بنسبة 233 % عن الشهر نفسه من العام الماضي.