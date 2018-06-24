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بالصور.. الأخضر يستعد للقاء مصر بتدريبات اليوم الأخير

بالصور.. الأخضر يستعد للقاء مصر بتدريبات اليوم الأخير
نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، اليوم الأحد، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عدد من الصور للاعبو الفريق الأخضر أثناء تأديتهم لتدريبات اليوم الأخير، استعدادًا للقاء المنتخب المصري غدًا الإثنين، على ملعب ” فولغوغراد أرينا ” ضمن المواجهة الثالثة للمجموعة الأولى، قبل مغادرة الفريقين لبطولة كأس العالم المقامة بروسيا.

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني ” خوان بيتزي ” ، إننا سنواجه مصر غدًا باستراتيجية مختلفة، لافتًا إلى ضرورة التركيز على مباراة الغد، ومؤكدًا على وجود برنامج إعدادي لكأس آسيا ولكن نحن الآن في مهمة أخرى.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين ان شاء الله بالفوز حتى ما نخرج من هناك صفر

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة

ما أروعهم في التدريبات

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