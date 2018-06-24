بالصور.. الأخضر يستعد للقاء مصر بتدريبات اليوم الأخير
نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، اليوم الأحد، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عدد من الصور للاعبو الفريق الأخضر أثناء تأديتهم لتدريبات اليوم الأخير، استعدادًا للقاء المنتخب المصري غدًا الإثنين، على ملعب ” فولغوغراد أرينا ” ضمن المواجهة الثالثة للمجموعة الأولى، قبل مغادرة الفريقين لبطولة كأس العالم المقامة بروسيا.
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني ” خوان بيتزي ” ، إننا سنواجه مصر غدًا باستراتيجية مختلفة، لافتًا إلى ضرورة التركيز على مباراة الغد، ومؤكدًا على وجود برنامج إعدادي لكأس آسيا ولكن نحن الآن في مهمة أخرى.
فهد[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين ان شاء الله بالفوز حتى ما نخرج من هناك صفر
خالدكم[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
ما أروعهم في التدريبات