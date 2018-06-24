بالصور.. الأخضر يستعد للقاء مصر بتدريبات اليوم الأخير

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، اليوم الأحد، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عدد من الصور للاعبو الفريق الأخضر أثناء تأديتهم لتدريبات اليوم الأخير، استعدادًا للقاء المنتخب المصري غدًا الإثنين، على ملعب ” فولغوغراد أرينا ” ضمن المواجهة الثالثة للمجموعة الأولى، قبل مغادرة الفريقين لبطولة كأس العالم المقامة بروسيا.

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني ” خوان بيتزي ” ، إننا سنواجه مصر غدًا باستراتيجية مختلفة، لافتًا إلى ضرورة التركيز على مباراة الغد، ومؤكدًا على وجود برنامج إعدادي لكأس آسيا ولكن نحن الآن في مهمة أخرى.