” العمل ” : مستعدون لاستقبال المخالفات للقواعد المرورية

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة ” العمل والتنمية الاجتماعية ” ، عن جاهزيتها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20/9/1439هـ، المتضمن الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية – الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ وتعديلاته – في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن.

وقال ” مصدر مسئول ” بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن إجمالي مؤسسات رعاية الفتيات، التي يبلغ عددها حاليًّا ( 7 ) أبرزها في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير.

وأضاف ” المصدر ” ، أنه يجري حاليا تجهيز 5 مؤسسات أخرى في عدد من مناطق المملكة وهي المدينة المنورة، جازان، تبوك، الحدود الشمالية الجوف؛ وذلك بهدف تغطية جميع المناطق وتوفير أماكن إيوائية لمُخالِفات الأنظمة المرورية التي تستوجب التوقيف، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد دراسة العروض المقدمة للمنافسة التي أعلنت عنها منذ نحو 3 أشهر لاستئجار 5 مبانٍ لتكون مقرات لتلك المؤسسات.

وأشار إلى أن مُخالِفات أنظمة المرور سيكُنّ في قسم خاص عن باقي نزيلات المؤسسة، لافتًا إلى أنهم شرعوا في تجهيز أماكن مخصصة في بعض المؤسسات القائمة.

وحدد إعلان ” العمل والتنمية ” ، 3 مواصفات محددة للمباني المطلوب استئجارها أبرزها إمكانية تقسيم المبنى إلى (6) أقسام هي ( الإدارة، المدرسة، المهاجع، القسم الرجالي، الأنشطة، صالة الطعام )، وألا يكون قريبًا من مدراس، أو منطقة صناعية، أو نائية، وألا يعترض أحد الجيران على ذلك.

وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة فقد عرّف مؤسسات رعاية الفتيات بـ»أنها مؤسسة تعنى بتحقيق أسس الرعاية والتقويم الاجتماعي وتقوية الوازع الديني والعمل على تحقيق الرعاية الصحية والتربوية والتعليمية والتدريبية السليمة للفتيات الجانحات، اللاتي يحتجزن رهن التحقيق أو المحاكمة وكذلك اللاتي يقرر القاضي بقاءهن في المؤسسة ممن تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة».

وتُتاح الفرصة للدارسات منهن طوال فترة التوقيف بمختلف مراحل التعليم العام بمواصلة دراساتهن في فصول التعليم المعدة لهذا الغرض داخل المؤسسات، ويقوم بمهمة التعليم فيها جهاز تعليمي من وزارة التعليم، كما تقوم المؤسسات بتوجيه سلوكهن توجيهًا بنّاءً يؤهلن للتكيف مع قيم وعادات المجتمع، وذلك من خلال برامج التوجيه الاجتماعي والنفسي والأنشطة الفنية التي تشغل أوقات فراغهن وتساعدهن على التدريب على أعمال أو مهن أو حرف مناسبة تفيدهن بعد خروجهن من مؤسسة الرعاية.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية -الموجبة للإيقاف- في مؤسسة رعاية الفتيات، لحين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أبرز المخالفات المرورية الموجبة للتوقيف:

” حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المُسكر أو المخدّر أو المؤثر العقلي،

التفحيط، قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، تجاوز إشارة المرور الضوئية في أثناء الضوء الأحمر، إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزءٍ منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يومًا، استخدام الجوال أثناء القيادة “.