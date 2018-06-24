شركات التأمين تحقق مكاسب كبيرة مع بدء قيادة المرأة للسيارة

عادل الحربي (صدى):

حققت أسهم شركات التأمين مكاسب كبيرة في أول أيام السماح للمرأة بقيادة السيارة حيث دخل الأمر الملكي الكريم بالسماح بقيادة المرأة للسيارة حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وتصدرت أسهم التأمين المكاسب حيث صعد سهم الراجحي للتأمين التعاوني 10% وساب تكافل والسعودية الهندية للتأمين التعاوني 7.9 % و4.8% على الترتيب.

وارتفع سهم البنك السعودي للاستثمار 0.4 % اليوم بعد الإعلان أن وحدة لبنك جيه.بي مورجان تشيس اند كو قد اتفقت على بيع حصة الأقلية التي تملكها في البنك مقابل 759.3 مليون ريال.

ويذكر أن المرأة بدأ قيادة السيارة صباح يوم الأحد بعد رفع الحظر الذي من المتوقع أن يعطي دفعة للاقتصاد في قطاعات شتى من بيع السيارات إلى التأمين.