أوامر بضبط فتاة مغربية تمتهن القوادة لشبان الخليج

مليكة فؤاد(صدى):

في فضيحة من العيار الثقيل أثار غضب المواطنين في المغرب، واصلت مجموعة ” Glamour Maroc ” ، فضائحها ، وهي مجموعة نسائية على موقع ” فيس بوك “.

وتداولت صفحات عديدة فيديو صادم؛ ظهرت من خلاله إحدى الفتيات المغربيات شبه عارية، وهي تطالب الفتيات عبر البث المباشر بإرسال صورهن من أجل التوسط لهن مع مواطن خليجي.

وفتح نشطاء على مواقع التواصل المختلفة، النار على تلك المجموعة، واصفين الواقعة بالفضيحة الأخلاقية مطالبين الجهات الأمنية بالتدخل واعتقال المتورطات في هذه الفضائح؛ للحد من انتشارهن.