بالفيديو.. وصول عاملات مستشفى عرعر على متن سيارتهن لأول مرة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، يوضح أول وصول لسيدتين تعملا بصحة الحدود الشمالية، إلى مقر عملهن في مستشفى ” عرعر ” المركزي على متن سيارتهن الخاصة.

هذا وفُعل تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة رسميًا منتصف ليلة اليوم الأحد، حيث صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد.